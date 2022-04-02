Оккупанты повредили около 53 исторических объекта в Украине – ЮНЕСКО

Российские военные продолжают обстреливать церкви, памятники, театры и музеи

Военные РФ уничтожили много архитектурных памятников / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным агентства ООН по культуре (ЮНЕСКО), по меньшей мере 53 украинских исторических объекта, религиозные постройки и музеи, были повреждены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Было повреждено более десяти объектов на востоке Харьковской области, также 5 объектов в Киеве, а еще 5 на Черниговщине.

Об этом пишет AFP.

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"Это последний список, но он не является исчерпывающим, поскольку наши эксперты продолжают проверять ряд отчетов, представленных украинскими властями" , – говорится в заявлении.

В ЮНЕСКО отметили, что использовали спутниковые снимки и свидетельские показания для проверки информации, предоставленной украинскими властями.

По данным ЮНЕСКО, было повреждено более десятка объектов на востоке Харьковской области, сильно пострадавших от российского огня, начиная от церквей и заканчивая более современными объектами наследия.

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Также в результате войны повреждены 5 объектов в Киеве, а еще 5 в Черниговской области.

Всего в Украине повреждено 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника. В списке нет информации из Мариуполя или временно захваченного города Херсона.

Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины

Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины и его государственность. Тем не менее, также фиксируются десятки отказов россиян заходить на территорию нашей страны. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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"Продолжаются бои. Пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, только слова. В Мариуполе бои все время У них в планах прежде всего уничтожение государственности. Других стратегий я у них не вижу", – утверждает Вадим Денисенко.

По словам советника, у российской армии еще есть чем стрелять. Оккупанты имеют большой резервы боеприпасов. Однако россияне отказываются заходить на территорию Украины.

"Мы фиксируем десятки отказов россиян заходить на территорию Украины. Но все они меняются. Те, кто 3 недели назад был растерян, сейчас может быть более жестким. У них есть приказы стрелять в мирных. Сейчас Россия старается максимально уничтожать инфраструктуру, а затем вводить войска", – добавил Вадим Денисенко.

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