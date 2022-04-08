В Чернігові російські окупанти вбили близько 700 людей – мер

Ще близько 40 людей вважаються зниклими безвісти, велика ймовірність, що вони загинули

В Чернігові загинули 700 українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігові від атак російських військ загинули близько 700 людей. Серед них – як військові, так і мирні жителі.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко на пресконференції в Укрінформі.

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Серед убитих 70 тіл іще невпізнані, ідентифікувати їх не змогли. Імена решти відомі.

"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних", – сказав Атрошенко.

Крім того, ще близько 40 людей вважаються зниклими безвісти. Але, за словами мера Чернігова, швидше за усе, цих людей можна вважати загиблими, адже багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

Атрошенко вважає, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. До початку воєнних дій 24 лютого у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.

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Чернігів та Суми врятували Україну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який 6 квітня побував у Чернігові, заявив, що це місто зробило "дуже важливу річ".

"Якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які йдуть зі Львова, грубо кажучи, на Донецьк. І все, кінець. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання її на частини. І Київ врятували. Ми приїхали сказати Чернігову "Спасибі", – пояснив мету візиту до Чернігова радник Офісу президента.

Арестович також зазначив, що російські окупанти пішли з-під Києва і з Чернігівського напрямку саме тому, що їм було завдано нищівного удару силами ЗСУ.

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У Чернігів та прилеглі населені пункти поки заборонено повертатися. Нині існує велика проблема з комунікаціями в місті.

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