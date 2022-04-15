Оккупанты повторно обстреляли украинских пограничников в Черниговской области (фото)

Российские военные произвели 12 минометных выстрелов

Россия снова нанесла удар по украинским пограничникам. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты повторно обстреляли украинские пограничные позиции в Черниговской области.

Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

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Что произошло

"12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпущены с территории РФ после обеда сегодня", – говорится в сообщении.

Как говорится, пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются.

Фото – facebook.com/DPSUkraine.

Фото – facebook.com/DPSUkraine.

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Удар с "Точка-У"

В то же время оперативное командование "Север" в Facebook 14 апреля сообщило о том, что оккупанты продолжают обстреливать население Черниговской области из запрещенного вооружения.

"Захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указали в командовании.

Напомним, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что маловероятно, что Россия может повторить наступление на Черниговскую область. Но если это произойдет, то украинские военные дадут отпор.

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