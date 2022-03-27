Окупанти просунулися під Ізюмом — Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська російських окупантів просунулися під Ізюмом.
Про це він сказав під час ефіру на каналі "ФЕЙГИН LIVE".
Деталі
"Трохи у нас погіршилося під Ізюмом. Нам, українській стороні, поганіше стало. З одного боку гірше, з іншого боку — з’явилася надія… (Місто взяте окупантами — Ред.) не повністю, але просунулися російські війська трішки. На Сумщині і на Харківщині наші пішли у контрнаступ, і на Київщині… Це невеличкі просування", — сказав Арестович.
Окупанти застосовують заборонену зброю
На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.
Далі по темі
27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.
Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає.
"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", – додали в Офісі генерального прокурора.