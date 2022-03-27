Окупанти просунулися під Ізюмом — Арестович

Загарбники не повністю взяли місто

Арестович заявив, що окупаційні війська просунулися під Ізюмом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська російських окупантів просунулися під Ізюмом.

Про це він сказав під час ефіру на каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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"Трохи у нас погіршилося під Ізюмом. Нам, українській стороні, поганіше стало. З одного боку гірше, з іншого боку — з’явилася надія… (Місто взяте окупантами — Ред.) не повністю, але просунулися російські війська трішки. На Сумщині і на Харківщині наші пішли у контрнаступ, і на Київщині… Це невеличкі просування", — сказав Арестович.

Окупанти застосовують заборонену зброю

На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.