Оккупанты продвинулись под Изюмом — Арестович

Захватчики не полностью взяли город

Арестович заявил, что оккупационные войска продвинулись под Изюмом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска российских оккупантовпродвинулись под Изюмом.

Об этом он сказал во время эфира на канале "ФЕЙГИН LIVE".

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"Немного у нас ухудшилось под Изюмом. Нам, украинской стороне, хуже стало. С одной стороны хуже, с другой стороны — появилась надежда… (Город взят оккупантами — Ред.) не полностью, но продвинулись российские войска немного. В Сумской и Харьковской областях наши пошли в контрнаступление, и на Киевщине... Это небольшие продвижения", — сказал Арестович.

Оккупанти применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.