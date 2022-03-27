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Окупанти готують другу спробу атаки на всіх напрямках – МВС

Павло Заяць Павло Заяць
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27 березня, 11:31
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Після перших невдач російська армія почала перегруповувати сили
Окупанти зайнялися перегрупуванням військ для нового наступу
Окупанти зайнялися перегрупуванням військ для нового наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти виводять частину підрозділів на ротацію і накопичують сили для нового удару по Україні на всіх напрямках.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко на каналі "Рада" під час Всеукраїнського телемарафону.

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"Вони виводять частину підрозділів. У них почалися кадрові чистки, зміни. Вони звільнили одного з генералів – керівника танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова. Вони міняють низку керівників підрозділів. Вони розуміють, що нічого не вдається, і починають гризтися зсередини. Плюс вони починають пробувати виводити частини на ротацію", – розповів радник глави МВС.

Однак Денисенко зауважив, що українцям не треба займатися "шапкозакиданням", оскільки в окупантів ще є людські ресурси і достатньо велика кількість техніки.

"Зараз на території Білорусі в районі Гомеля концентрується велика кількість живої сили. Та сама історія на кордоні з Харківщиною. В принципі вони продовжують нарощувати сили на території Криму на кордоні з Херсонською областю", – перерахував він.

За словами Денисенка, українці мають готуватися до того, що буде ще одна спроба атаки, хоча й не така масована й масштабна, як це було місяць тому.

"Буде ще одна спроба завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – перш за все Донецька і Луганська області, з півночі – харківський напрямок, Ізюм, дорога до Слов'янська – вони будуть робити там атакувальні спроби. І друга історія, безумовно, – це Київщина і місто Київ", – пояснив радник міністра внутрішніх справ.

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