Окупанти намагаються обійти Ізюм: що відбувається на Харківщині

У російських військових великі втрати

Росіяни намагаються обійти місто. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти нанесли близько 50 ударів з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ на Харківщині. В місті постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Яка ситуація

За його словами, минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі – були пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, а також житлові будинки. Постраждалих немає.

"Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії та концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним силам України на цих територіях ворог дійсно щодня зазнає великих втрат техніки та живої сили", – зазначив він.

Водночас у цьому районі продовжуються евакуаційні заходи. Так, із Лозової вже виїхали 15 тисяч людей, залишаються близько 50 тисяч. а з Барвінкового виїхали близько 3 тисяч осіб, залишаються 1,5 тисячі.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова, але взяти місто вони не зможуть.

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