Окупанти штурмують Гірську та Попаснянську громади: не просунулися, але зруйнували 60 будинків (фото)

Військові РФ відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня 31 раз

Гайдай про руйнування у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади у Луганській області. Окупанти зруйнували майже 60 будинків та пошкодили міст в Рубіжному. Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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"Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані", – написав Гайдай.

Росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня 31 раз.

"Сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одну – в Лисичанську. Однак найбільш дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по іншим селам Попаснянської громади", – зазначив Гайдай.

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Крім того, вдень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську.

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Окупанти зробили Сєвєродонецьк остаточно непридатним для життя

Російські окупанти вдень 10 травня знову обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк у Луганській області. В результаті перебили магістральний газопровід, через що місто залишилося без газопостачання. Це було єдине, що залишалося в Сєвєродонецьку з працюючих комунікацій. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.

"Єдине, що залишалося в місті з комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду", – зазначив Гайдай.

Однак наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті більше нема.

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