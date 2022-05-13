Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти штурмують Гірську та Попаснянську громади: не просунулися, але зруйнували 60 будинків (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 09:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військові РФ відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня 31 раз
Гайдай про руйнування у Луганській області
Гайдай про руйнування у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади у Луганській області. Окупанти зруйнували майже 60 будинків та пошкодили міст в Рубіжному. Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Реклама

"Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані", – написав Гайдай.

Росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня 31 раз.

"Сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одну – в Лисичанську. Однак найбільш дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по іншим селам Попаснянської громади", – зазначив Гайдай.

Реклама

Крім того, вдень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську.

Реклама

Окупанти зробили Сєвєродонецьк остаточно непридатним для життя

Російські окупанти вдень 10 травня знову обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк у Луганській області. В результаті перебили магістральний газопровід, через що місто залишилося без газопостачання. Це було єдине, що залишалося в Сєвєродонецьку з працюючих комунікацій. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.

"Єдине, що залишалося в місті з комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду", – зазначив Гайдай.

Однак наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті більше нема.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 161
Гелікоптери
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артилерія 534
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 191
РСЗВ
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2019
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
Слава Україні!
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30574.28

Binance Coin (BNB)

305.08

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.71

Theta (THETA)

1.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти