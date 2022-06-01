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Окупанти штурмують позиції ЗСУ на двох напрямках і бомблять Нью-Йорк – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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1 червня, 19:13
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Українські захисники завдають втрат військам РФ на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії
У Генштабі доповіли про поточну ситуацію на фронті
У Генштабі доповіли про поточну ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Російська авіація завдає ударів по населених пунктах Донбасу, зокрема селищу Нью-Йорк у Донецькій області.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки. У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ.

З території Курської області ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

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На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

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На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначається.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях. Військовослужбовці РФ грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу.

Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв'язку та мережі інтернет.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Озвучені загальні втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 становлять:

  • особового складу – близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1361 (+3) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;
  • артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 94 (+1) одиниці;
  • літаків – 208 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+1) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
  • крилатих ракет – 120 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;
  • спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артилерія 659
Артилерія
7
Засоби ППО 94
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
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