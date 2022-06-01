Оккупанты штурмуют позиции ВСУ на двух направлениях и бомбят Нью-Йорк – Генштаб

Украинские защитники наносят урон войскам РФ по всем направлениям, где идут активные боевые действия

В Генштабе доложили о текущей ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Российская авиация наносит удары по населенным пунктам Донбасса, в частности поселку Нью-Йорк в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях главные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки. В июне-июле запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ.

С территории Курской области враг обстрелял из артиллерии подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка Сумской области.

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На Харьковском направлении главные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск. С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

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На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не проводили.

На Южнобугском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечается.

На временно захваченных территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. Военнослужащие РФ грабят мирных жителей. В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети интернет.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

Озвучены общие потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 составили:

личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

крылатых ракет – 120 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальной техники – 49 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.