Окупанти знову обстріляли Харків, є жертви

У Харкові вранці 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина і двоє отримали поранення.
Про це на каналі "Україна 24" в ефірі всеукраїнського марафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні вранці був обстріл, є одна загибла людина, двоє поранених. Обстріли не припиняються, попри те, що сьогодні дуже велике свято – Вербна неділя. Люди йдуть до церкви, я попросив, щоб якнайменше людей перебували на вулицях. Тим не менш, сьогодні ситуація така, що обстріли постійно ведуться по місту Харкову, руйнуються житлові будинки", – сказав Терехов.
За його словами, "російські окупанти, агресори, сьогодні цілеспрямовано завдають ударів по житлових районах Харкова".
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"Це цілеспрямований геноцид українського народу, спрямований на винищення нас як нації українців", – заявив мер.
У Харкові обстрілами пошкоджено 2 тисячі будівель
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти знищили майже 2000 будівель у місті.
"Обстріли не припиняються, йде постійне бомбардування. За цей час російські окупанти знищили 1937 об'єктів, з яких 1671 житловий будинок, 75 шкіл. Це говорить про те, що сьогодні йде цілеспрямований геноцид проти українського народу і цілеспрямований геноцид проти міста Харкова та мирних харків'ян. Є загиблі, є поранені, ситуація дуже важка", – розповів мер.