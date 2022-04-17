Окупанти знову обстріляли Харків, є жертви

Мер Харкова заявляє про цілеспрямований геноцид українців

У Харкові зросла кількість жертв обстрілів, повідомив Ігор Терехов / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вранці 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина і двоє отримали поранення.

Про це на каналі "Україна 24" в ефірі всеукраїнського марафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

"Сьогодні вранці був обстріл, є одна загибла людина, двоє поранених. Обстріли не припиняються, попри те, що сьогодні дуже велике свято – Вербна неділя. Люди йдуть до церкви, я попросив, щоб якнайменше людей перебували на вулицях. Тим не менш, сьогодні ситуація така, що обстріли постійно ведуться по місту Харкову, руйнуються житлові будинки", – сказав Терехов.

За його словами, "російські окупанти, агресори, сьогодні цілеспрямовано завдають ударів по житлових районах Харкова".

"Це цілеспрямований геноцид українського народу, спрямований на винищення нас як нації українців", – заявив мер.

У Харкові обстрілами пошкоджено 2 тисячі будівель

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти знищили майже 2000 будівель у місті.