Оккупанты снова обстреляли Харьков, есть жертвы

В Харькове утром 17 апреля в результате вражеских обстрелов погиб один человек и двое получили ранения.
Об этом на канале "Украина 24" в эфире всеукраинского марафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Сегодня утром был обстрел, есть один погибший человек, двое раненых. Обстрелы не прекращаются, несмотря на то, что сегодня очень большой праздник – Вербное воскресенье. Люди идут в церковь, я попросил, чтобы как можно меньше людей находилось на улицах. Тем не менее сегодня ситуация такая, что обстрелы постоянно ведутся по городу Харькову, разрушаются жилые дома", – сказал Терехов.
По его словам, "русские оккупанты, агрессоры, сегодня целенаправленно наносят удары по жилым районам Харькова".
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"Это целенаправленный геноцид украинского народа, который направлен на истребление нас как нации украинцев", – заявил мэр.
В Харькове обстрелами повреждены 2 тысячи зданий
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты уничтожили почти 2000 зданий в городе.
"Обстрелы не прекращаются, идет постоянная бомбежка. За это время российские оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ. Это говорит о том, что сегодня идет целенаправленный геноцид против украинского народа и целенаправленный геноцид против города Харькова и мирных харьковчан. Есть погибшие, есть раненые, ситуация очень тяжелая", – рассказал мэр.