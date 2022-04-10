Ніхто не хоче домовлятись з тими, хто катував наш народ: головні заяви української влади за 10 квітня

Однак на Банковій переконані, що переговори з Росією важливі, щоб зупинити жорстоку війну

В Києві визнають необхідність переговорів з агресором. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 46-та доба повномасштабної війни з Росією. Окупанти мають тяжкі втрати та облаштовують госпіталі на тимчасово захоплених територіях, а на в Херсонській області мріють створити ще одну "народну республіку". Натомість у Києві розуміють, що війна повинна закінчитися, хоча цьому передуватимуть надскладні перемовини з країною-агресором.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 10 квітня.

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Зеленський: важливо зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, тому що хочуть, щоб війна закінчилась. Глава держави зауважив, що не можна втрачати можливості дипломатичного вирішення питання про мир. Але складно домовлятися з людьми, які катували український народ. Про це президент сказав в інтерв'ю для Associated Press.

"Але якщо говорити не емоційно, – а це складно, – то ми маємо розуміти, що будь-яка війна повинна закінчуватися миром або закінчуватися мільйонами жертв. І все одно там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він додав, що потрібно робити висновки.

"Так, ми маємо боротися, але боротися заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому важливо зупинити цю війну. Складно. Емоційно складно. Складно з погляду бажання – ніхто не хоче домовлятись з людиною чи з людьми, які катували цей народ. Це все зрозуміло. І це я вам скажу як чоловік, як батько. Я все це прекрасно розумію", – заявив Зеленський.

За переконаннями президента, не можна, однак, втрачати жодної можливості.

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"Якщо вони (можливості. – Ред.) у нас будуть на дипломатичне вирішення цього питання, то їх втрачати не можна. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них і говорити: "Ні, ми не готові говорити, тому що це вбивці", – сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабші.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

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Подоляк про переговори

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

"Оскільки там буде не лише Україна, не тільки Росія, там будуть ще країни, потенційні гаранти. Ми не хочемо мати стосунку до прямого договору між Україною та Росією. Тому що ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб в цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде у робочих підгрупах – як має бути імплементована частина країн-гарантів", – заявив Подоляк.

За його словами, поряд з Україною має бути 5-7 країн-гарантів, тому триває робота над юридичними формулюваннями.

Подоляк також пояснив, чому Росія хоче залучити до договору Білорусь.

"У російської сторони свої позиції, а в української сторони свої позиції щодо країн. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, які мають потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які стоятимуть поряд з Україною з погляду гарантій безпеки", – додав радник глави Офісу президента.

Михайло Подоляк та Давид Арахамія. Фото:

Арестович: авіацією РФ керують шпигуни

Російські війська стрімко втрачають свою авіацію, яка вважається одним з головних факторів на полі бою. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що у політичному чи військовому керівництві РФ є шпигуни.

"Коли я дивлюся на те, як використовує військові сили Росія, мені здається, що у політичному чи військовому керівництві сидять п'ятеро шпигунів. Так знищувати головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни. Честь їм і слава. Нагородимо найвищими нагородами українських Збройних сил за результатами цієї кампанії", – каже Олексій Арестович.

Він також порівняв Мелітополь із Чорнобаївкою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ завдали вже п'ятого удару по позиціях російських військ на аеродромі в окупованому Мелітополі.

"Мелітополь поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж з пунктом управління — рвалося години дві. Любо-мило", – сказав Арестович.

За його словами, Мелітополь – головний центральний вузол: аеропорт, залізничний вокзал, автомобільне сполучення.

"Опорний пункт росіян, який забезпечує зв'язок і для Херсона, і для Запоріжжя, і для Маріуполя. Вузол центральний. У Запорізькій області весь час щось відбувається, весь час капає: одне село звільнили, друге. Не контрнаступ, а тактичні дії. І ці дії не дають окупантам успішно рухатися на південь", – додав Арестович.

Олексій Арестович. Фото: Офіс президента

Окупанти готують референдум про створення "Херсонської народної республіки"

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки".

У Луганській області підконтрольна Росії влада розгортає примусову мобілізацію населення на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, через значні втрати військових та техніки загарбники облаштовують військові шпиталі та ремонтні майстерні на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців РФ у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких майже не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

З території РФ (Ярославська область) прибули підрозділи для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

В Україні вбито вже 19 300 російських окупантів

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже понад 19 300 солдатів та кілька тисяч одиниць техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 300 осіб,

танків ‒ 722,

бойових броньованих машин ‒ 1911,

артилерійських систем – 342,

РСЗВ – 108,

засобів ППО – 55,

літаків – 152,

гелікоптерів – 137,

автомобільної техніки – 1384,

кораблів/катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.

спеціальної техніки – 25.

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Узгоджено 9 гуманітарних коридорів

Станом на 10 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено такі коридори:

З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. До Бердянська також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

та до на власному транспорті. До Бердянська також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З Токмака до Запоріжжя передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вул. Шевченка, 5.

до передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вул. Шевченка, 5. З Енергодара до Запоріжжя . На власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру.

до . На власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. З Сєвєродонецька до Бахмута . Місце збору – просп. Хіміків, 28.

до . Місце збору – просп. Хіміків, 28. З Лисичанська до Бахмута . Місце збору – ГТВ (РТІ), квартал вул. 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

до . Місце збору – ГТВ (РТІ), квартал вул. 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З Попасної до Бахмута . Місце збору – вул. Первомайська, 42.

до . Місце збору – вул. Первомайська, 42. З Рубіжного до Бахмута .

до . З Гірного до Бахмута. Місце збору – вул. Гагаріна, 13.

"Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть за умови припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

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