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Окупанти тероризують мирне населення та зазнають великих втрат – Генштаб

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 березня, 07:12
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Розпочалася вже тридцять друга доба протистояння українського народу воєнному вторгненню РФ
Українські захисники відбивають атаки ворога
Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом місяця війни росіяни зазнали значних втрат. Попри це, військово-політичне керівництво не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким. Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Трапляються випадки мародерства, викрадення людей та майна.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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"За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, морально-психологічний стан військових РФ залишається низьким.

Як зазначили у Генштабі, по маршрутах руху російських військових колон територією Білорусі трапляються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої.

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"Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин", – додали у повідомленні.

Також росіяни продовжують тероризувати та залякувати мирних людей на тимчасово окупованих територіях. Трапляються непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна.

"На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки противника, 1 міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються", – йдеться у повідомленні.

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Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

За місяць війни проти України загинули близько 16 400 солдатів РФ

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 16 400 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1640 броньованих машин окупантів та 117 літаків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:

  • особового складу близько 16 400 осіб;
  • танків – 575 од.;
  • бойових броньованих машин – 1640 од.;
  • артилерійських систем – 293 од.;
  • РСЗВ – 91 од.;
  • засоби ППО – 51 од.;
  • літаків – 117 од.,
  • гелікоптерів – 127 од.;
  • автомобільної техніки – 1131 од.;
  • кораблі – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
  • спеціальна техніка – 19;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 2.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у Генштабі.

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Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Докладніше
Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
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