Військові РФ оновлюють підрозділи та активізують диверсантів – Генштаб

Розпочалася тридцять перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

Росіяни продовжують війну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На окремих напрямках військові РФ не полишають спроб ведення штурмових дій, здійснюють авіаційні нальоти та намагаються нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має. Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві та продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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"Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичних речовин і алкоголю", – йдеться у повідомленні.

Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Спроби поповнення втрат

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління. Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати і здійснити належне перегрупування.

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"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил Російської Федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", – йдеться у повідомленні.

Комплектування війська РФ

Проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строковиків. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані.

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Знищення техніки окупантів

Захисники Києва продовжують відбивати наступи противника, наносять йому вогневого ураження та утримують раніше визначені оборонні рубежі.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.

Українськими воїнами знищено:

8 танків ,

, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Втрати загарбників у живій силі становлять близько 170 осіб.

Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

В Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

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