Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Військові РФ оновлюють підрозділи та активізують диверсантів – Генштаб

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 07:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розпочалася тридцять перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
Росіяни продовжують війну
Росіяни продовжують війну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На окремих напрямках військові РФ не полишають спроб ведення штурмових дій, здійснюють авіаційні нальоти та намагаються нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має. Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві та продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Реклама

"Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичних речовин і алкоголю", – йдеться у повідомленні.

Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Спроби поповнення втрат

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління. Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати і здійснити належне перегрупування.

Реклама

"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил Російської Федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", – йдеться у повідомленні.

Комплектування війська РФ

Проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строковиків. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані.

Реклама

Знищення техніки окупантів

Захисники Києва продовжують відбивати наступи противника, наносять йому вогневого ураження та утримують раніше визначені оборонні рубежі.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.

Українськими воїнами знищено:

  • 8 танків,
  • 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Втрати загарбників у живій силі становлять близько 170 осіб.

Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

В Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Докладніше
Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Наші янголи-охоронці

Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44422.72

Binance Coin (BNB)

411.43

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

124.25

Theta (THETA)

3.19

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.12

Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти