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Оккупанты терроризируют мирное население и несут большие потери – Генштаб

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 марта, 07:12
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Начались уже тридцать вторые сутки противостояния украинского народа военному вторжению РФ
Украинские защитники отбивают атаки врага
Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение месяца войны россияне понесли значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не отказывается от продолжения совершения преступных действий. Морально-психологическое состояние войск противника остается низким. Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Бывают случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых", – говорится в сообщении.

Кроме того, морально-психологическое состояние военных РФ остается низким.

Как отметили в Генштабе, по маршрутам движения российских военных колонн по территории Беларуси случаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.

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"Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей" , – добавили в сообщении.

Также россияне продолжают терроризировать и запугивать мирных людей на временно оккупированных территориях. Есть нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, 1 миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.

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Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

За месяц войны против Украины погибли около 16 400 солдат РФ

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 16 400 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1640 бронированных машин оккупантов и 117 самолетов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 24.03 составили примерно :

  • личного состава около 16 400 человек;
  • танков – 575 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1640 ед.;
  • артиллерийских систем – 293 ед.;
  • РСЗО – 91 ед.;
  • средства ПВО – 51 ед.;
  • самолетов – 117 ед.;
  • вертолетов – 127 ед.;
  • автомобильной техники – 1131 ед.;
  • корабли – 7 ед.м
  • цистерн с ГСМ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
  • специальная техника – 19;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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