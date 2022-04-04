Окупанти вбили 1417 мирних громадян України — ООН

2038 цивільних осіб постраждали

Окупанти зруйнували чужі життя/Фото: колаж: "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерацію на територію України до 2 квітня Організацією Об'єднаних Націй було зафіксовано 3455 жертв серед мирного населення. Було вбито 1417 людей.

Про це йдеться у звіті ООН.

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"З 4:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до півночі 2 квітня 2022 року (місцевий час), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3455 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 1417 загиблих і 2038 поранених", — йдеться у звіті.

Зазначається, що серед 1417 загиблих:

293 чоловіки;

201 жінка;

22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей і 802 дорослих, стать яких наразі не вдалося встановити.

З 2038 поранених:

241 чоловік;

187 жінок;

41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки не встановили.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", — повідомляється у звіті.

Водночас в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що реальні цифри значно вищі.

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Зі звільненої Київщини вивезли понад 400 тіл убитих мирних жителів

Офіс генпрокурора та Служба безпеки України працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення керівництвом Росії геноциду українського народу.

За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, особлива увага приділяється наймасовішим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", – написала Венедіктова.

Генпрокурор також повідомила, що на території Бучанського району залучені понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

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Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів. В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.

За її словами, ведеться робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

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