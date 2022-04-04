Оккупанты убили 1417 мирных граждан Украины — ООН

2038 гражданских лиц пострадали

Оккупанты разрушили чужие жизни/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины до 2 апреля Организацией Объединенных Наций было зафиксировано 3455 жертв среди мирного населения. Было убито 1417 человек.

Об этом говорится в отчете ООН.

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"C 4:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 2 апреля 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3455 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 1417 погибших и 2038 раненых", — говорится в отчете.

Отмечается, что среди 1417 погибших:

293 мужчины;

201 женщина;

22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Из 2038 раненых:

241 мужчина;

187 женщин;

41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока не установили.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", — сообщается в отчете.

В то же время в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что реальные цифры значительно выше.

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Из освобожденной Киевской области вывезли более 400 тел убитых мирных жителей

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины работают над уголовным производством по факту совершения руководством России геноцида украинского народа.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, особое внимание уделяется самым массовым разрушениям в Мариуполе, населенных пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.

"Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи. Впереди этих команд всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на местных трупах", — написала Венедиктова.

Генпрокурор также сообщила, что на территории Бучанского района привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.

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Далее Офис генпрокурора будет увеличивать численность следственно-оперативных групп, чтобы обеспечить максимально быстрый и эффективный сбор доказательств военных преступлений. В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевской области вывезены 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

По ее словам, ведется работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

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