Зі звільненої Київщини вивезли понад 400 тіл убитих мирних жителів – Офіс генпрокурора

140 з них вже оглянуті прокурорами

Уся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс генпрокурора та Служба безпеки України працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення керівництвом Росії геноциду українського народу.

Про це повідомила в Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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Що відбувається

За її словами, особлива увага приділяється наймасовішим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", – написала Венедіктова.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

Генпрокурор також повідомила, що на території Бучанського району залучені понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

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"Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів. В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями".

За її словами, ведеться робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

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Нагадаємо, Ірина Венедіктова заявляла, що вже десять країн розпочали свої власні розслідування щодо війни в Україні.

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