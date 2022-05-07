Окупанти вдарили з "Градів" по житлових будинках на Луганщині, загинули діти

Російська армія обстріляла житловий сектор міста Привілля

На Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 7 травня в Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще дві дитини і літня жінка отримали важкі поранення.

Про це повідомив у Facebook керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Реклама

"Пообіді орки з "Градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення", – написав Гайдай.

За його словами, на місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.

Окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод

В Луганській області окупанти прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Реклама

За його словами, окупанти навмисно завдають ударів по критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.