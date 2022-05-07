Оккупанты ударили из "Градов" по жилым домам в Луганской области, погибли дети

Российская армия обстреляла жилой сектор города

В Луганской области оккупанты обстреляли жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Реклама

"После обеда орки из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", – написал Гайдай.

По его словам, на месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше.

Оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод

В Луганской области оккупанты прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Реклама

По его словам, оккупанты намеренно наносят удары по критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.