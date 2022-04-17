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Окупанти ударили ракетами по Броварах: пошкоджено низку об'єктів

Павло Заяць Павло Заяць
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17 квітня, 10:31
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У місті можливі перебої з електроенергією і водопостачанням
Російські військові продовжують обстрілювати Київщину
Російські військові продовжують обстрілювати Київщину / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вранці 17 квітня завдали ракетного удару по Броварах Київської області, ракети влучили в інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні з самого ранку були потрапляння у низку інфраструктурних об'єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією і водопостачанням. Всі служби працюють у посиленому режимі", – розповів він.

Сапожко звернувся до мешканців Броварів:

"Війна продовжується. Не потрібно бігти з телефоном і знімати "відосики", знімати себе на фоні певних речей… Тому прохання – зберігати спокій, не забувати про те, що йде війна".

Мер додав, що міські комунальні служби "зроблять все можливе, щоб сьогодні відновити всі життєзабезпечуючі інфраструктурні об'єкти в нашій громаді".

ЗСУ показали, на що окупанти перетворили села під Броварами

Військові РФ бомбардували і грабували українців під Броварами. ЗСУ зайшли до сіл цього району і показали, що там творили путінські війська.

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На відео – спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати.

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Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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