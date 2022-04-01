Окупанти вийшли з Броварського району і відступили на трьох напрямках – мер

Російські окупанти залишили весь Броварський район. Вони відступили й на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова. Блокпости у місті не розбиратимуть, а ЗСУ діятимуть на розчистку населених пунктів від ворожої техніки, можливо, замінованих місць.
Про це мер Броварів Ігор Сапожко сказав в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо Броварського району, справді російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України", – розповів Сапожко.
Далі по темі
Він зазначив, що росіяни відступили й на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова. Наразі ЗСУ діятимуть на розчистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки, можливо, замінованих місць.
Сапожко додав, що у Броварах, блокпости не розбирають, а переносять, а місто готове до оборони.
"Усе нормально, місто і жило своїм життям, городяни жили своїм життям, готувалися до певної оборони, ми і сьогодні готові до оборони... Дуже багато людей повернулося до міста, і сьогодні ми бачимо початок роботи малого та середнього бізнесу, відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони... Якби було небезпечно, ми б попереджали своїх городян. А оскільки ми мали надійний захист Збройними силами України, ми завжди говорили про те, що у нас усе спокійно", – сказав Сапожко.
На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів
На Херсонщині Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів. Про це Угруповання військ "Південь" повідомляє у Facebook.
Зусиллями українських захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває у групуванні військ "Південь", було звільнено наступні населені пункти на Херсонщині:
- Нововоронцівка,
- Мала Шестерня,
- Новогригорівка,
- Тополине,
- Князівка,
- Красновка,
- Вільне,
- Кам'янка,
- Пригір'я,
- Кочубеївка,
- Орлове
Зазначається, що завдяки військовим 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти харчування. Водночас, жителі звільнених територій підтримують та підбадьорюють українських захисників.
Читайте також:
- У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів.
- ЗСУ вибили окупантів із Вишеграду і готуються розблокувати трасу Київ-Житомир.