Окупанти вийшли з Броварського району і відступили на трьох напрямках – мер

Багато людей вже повернулися у Бровари, а малий та середній бізнес починає відновлювати роботу

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів про ситуацію у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти залишили весь Броварський район. Вони відступили й на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова. Блокпости у місті не розбиратимуть, а ЗСУ діятимуть на розчистку населених пунктів від ворожої техніки, можливо, замінованих місць.

Про це мер Броварів Ігор Сапожко сказав в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

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"Щодо Броварського району, справді російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України", – розповів Сапожко.

Він зазначив, що росіяни відступили й на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова. Наразі ЗСУ діятимуть на розчистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки, можливо, замінованих місць.

Сапожко додав, що у Броварах, блокпости не розбирають, а переносять, а місто готове до оборони.

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"Усе нормально, місто і жило своїм життям, городяни жили своїм життям, готувалися до певної оборони, ми і сьогодні готові до оборони... Дуже багато людей повернулося до міста, і сьогодні ми бачимо початок роботи малого та середнього бізнесу, відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони... Якби було небезпечно, ми б попереджали своїх городян. А оскільки ми мали надійний захист Збройними силами України, ми завжди говорили про те, що у нас усе спокійно", – сказав Сапожко.

На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

На Херсонщині Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів. Про це Угруповання військ "Південь" повідомляє у Facebook.

Зусиллями українських захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває у групуванні військ "Південь", було звільнено наступні населені пункти на Херсонщині:

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Нововоронцівка,

Мала Шестерня,

Новогригорівка,

Тополине,

Князівка,

Красновка,

Вільне,

Кам'янка,

Пригір'я,

Кочубеївка,

Орлове

Зазначається, що завдяки військовим 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти харчування. Водночас, жителі звільнених територій підтримують та підбадьорюють українських захисників.

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