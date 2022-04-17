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Оккупанты ударили ракетами по Броварам: поврежден ряд объектов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 10:31
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В городе возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением
Российские военные продолжают обстреливать Киевскую область
Российские военные продолжают обстреливать Киевскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты утром 17 апреля нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области, ракеты попали в инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

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"Сегодня с самого утра были попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", – рассказал он.

Сапожко обратился к жителям Броваров:

"Война продолжается. Не нужно бежать с телефоном и снимать "видосики", снимать себя на фоне определенных вещей… Поэтому просьба – сохранять спокойствие, не забывать о том, что идет война".

Мэр добавил, что городские коммунальные службы "сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить все жизнеобеспечивающие инфраструктурные объекты в нашей громаде".

ВСУ показали, во что оккупанты превратили села под Броварами

Военные РФ бомбили и грабили украинцев под Броварами. ВСУ зашли в села этого района и показали, что там творили путинские войска.

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На видео – сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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