Оккупанты ударили ракетами по Броварам: поврежден ряд объектов

Российские оккупанты утром 17 апреля нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области, ракеты попали в инфраструктурные объекты.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.
"Сегодня с самого утра были попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", – рассказал он.
Сапожко обратился к жителям Броваров:
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"Война продолжается. Не нужно бежать с телефоном и снимать "видосики", снимать себя на фоне определенных вещей… Поэтому просьба – сохранять спокойствие, не забывать о том, что идет война".
Мэр добавил, что городские коммунальные службы "сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить все жизнеобеспечивающие инфраструктурные объекты в нашей громаде".
ВСУ показали, во что оккупанты превратили села под Броварами
Военные РФ бомбили и грабили украинцев под Броварами. ВСУ зашли в села этого района и показали, что там творили путинские войска.
На видео – сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.