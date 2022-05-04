Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області, є поранений

У Кам'янському районі Дніпропетровської області російські ракети вдарили по залізничній інфраструктурі. Одну людину поранено. Рух потягів зупинено.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Дніпропетровщина. 3 травня. 22.35. У нас два "прильоти" у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено", - зазначив Резніченко.
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В ОПУ прокоментували вечірній обстріл України
В Офісі президента України прокоментували вечірній обстріл нашої країни російськими окупантами. Про атаки ворога написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", — написав Єрмак.
Також щодо атаки РФ на Україну висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", — зазначив Подоляк.
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