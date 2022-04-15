Оккупанты украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы

Захватчики воровали все, что видели, когда бежали

Оккупанты украли радиоактивные предметы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что российские оккупанты, отступая от Чернобыля, украли из полицейского участка отобранные у сталкеров радиоактивные предметы

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан. Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки", — отметил Монастырский.

Журналисты CNN нашли в Чернобыле радиоактивный паек оккупантов

В Чернобыле, который в течение месяца удерживали российские оккупанты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.

Военные удерживали Чернобыль в течение месяца и большую часть времени действовали в зараженных районах.