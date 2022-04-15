Оккупанты украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что российские оккупанты, отступая от Чернобыля, украли из полицейского участка отобранные у сталкеров радиоактивные предметы
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
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"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан. Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки", — отметил Монастырский.
Журналисты CNN нашли в Чернобыле радиоактивный паек оккупантов
В Чернобыле, который в течение месяца удерживали российские оккупанты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.
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Военные удерживали Чернобыль в течение месяца и большую часть времени действовали в зараженных районах.
"Это действительно сумасшествие. Я действительно понятия не имею, почему они это сделали (ушли в Рыжий лес)", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Хотя Чернобыль не является действующей электростанцией, саркофаг над реактором, взорвавшимся почти 36 лет назад, необходимо обслуживать. Все для того, чтобы избежать дальнейших утечек радиации.
Существует также значительное количество отработавшего ядерного топлива, о котором необходимо заботиться.