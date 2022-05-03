Окупанти знищують обстрілами село на Херсонщині (фото)

Російські окупанти продовжують нищити, завдаючи обстрілів, село Осокорівку на Херсонщині. Вже розпочато розслідування.
Про це повідомила в Facebook Херсонська обласна прокуратура.
Яка ситуація
Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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"За даними слідства, Збройні сили РФ продовжують систематично обстрілювати територію Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок чергового ворожого мінометного обстрілу села Осокорівка пошкоджено приватні будинки, господарські приміщення та об'єкти комунальної власності", – йдеться в повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, The Washington Post написала, що Росія готується незабаром анексувати нові великі території України шляхом проведення там псевдореферендумів.
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