Оккупанты уничтожают обстрелами село в Херсонской области (фото)

Прокуратура осуществляет досудебное расследование

Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать территорию Нововоронцовской громады Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают уничтожать под обстрелами село Осокоровку в Херсонской области. Уже начато расследование.

Об этом сообщила в Facebook Херсонская областная прокуратура.

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Какая ситуация

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, Вооруженные силы РФ продолжают систематически обстреливать территорию Нововоронцовской грормады Херсонской области. В результате очередного вражеского минометного обстрела села Осокоровка повреждены частные дома, хозяйственные помещения и объекты коммунальной собственности", – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Фото – Херсонская областная прокуратура.

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Фото – Херсонская областная прокуратура.

Напомним, The Washington Post написала, что Россия готовится в скором времени аннексировать новые обширные территории Украины путем проведения там псевдореферендумов.

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