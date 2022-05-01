Росія планує довгострокову окупацію Херсона – розвідка Британії

Окупанти заявили про те, що повернення території під український контроль більше "неможливе"

Росія планує довгострокову окупацію Херсона. / Фото: Колаж: Сьогодні

З моменту захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію. Це свідчить, що Росія планує довгострокову окупацію Херсона.

Таку заяву оприлюднила розвідка Великої Британії.

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Зазначається, що окупаційна адміністрація Херсона оголосила про те, що повернення території під український контроль більше "неможливе". Також було оголошено про чотиримісячний перехід валюти з української гривні на російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії надавати сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі", – стверджує британська розвідка.

Також у Міноборони Великої Британії вважають, що міцний контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати свій наступ на північ і захід України та підвищить безпеку російського контролю над раніше окупованим Кримом.

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Путін хоче створити "ХерНР"

Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" у Херсонській області до 9 травня.

За даними української розвідки, такі спроби будуть зумовлені тим, що Путіну до 9 травня слід продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.

"Він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум і сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це подаватиметься як одна з перемог російських окупаційних військ на території України", – повідомила розвідка.

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Проте зірвати референдум та всі плани окупантів щодо створення так званої "ХНР" може опір та активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

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