Оккупанты уничтожили мост между Северодонецком и Рубежным: города отрезаны (фото)

В Луганской области оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет. Через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Разрушенный мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", – написал Гайдай
Он добавил, что через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Сначала в июле 2014-го и сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А с лета 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта, все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.
Около миллиона жителей Луганщины остались без воды
Российские оккупанты 8 мая попали в водоканал – воду придется развозить в цистернах.
По словам Гайдая, количество атак, обстрелов и авиаударов значительно выросло, в том числе в направлении Попасной и Лисичанска. В Рубежном тоже тяжелая ситуация, но наступление врага сдерживают – более того, там были подбиты пять танков, россияне потеряли десятки солдат.
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