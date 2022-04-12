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РФ намагається взяти під контроль Маріуполь та вийти на кордон Донецької області – Генштаб ЗСУ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 квітня, 07:13
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Ворог продовжує готувати масштабну атаку на Донбас
Ворог продовжує знищувати Маріуполь. Фото: Reuters.
Ворог продовжує знищувати Маріуполь. Фото: Reuters. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася 48-ма доба війни Росії проти України. Ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на найгарячіших напрямках

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

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"Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", – наголошують у Генштабі.

Підготовка до атаки на Донбас триває

За даними Генштабу, ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

Ситуація по напрямках

Російські окупанти продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові. Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

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На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Змін в положенні та діях підрозділів ворога на вказаних напрямках не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати.

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