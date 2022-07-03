Окупанти закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні – Гайдай (фото)

Російські загарбники зазнають значних втрат, але вперто просуваються

Сергій Гайдай показав, як зараз виглядає Лисичанськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська і все місто у вогні. Наразі загарбники кинули туди всі сили. На жаль, є поранені.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

За його словами, якщо у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

Гайдай заявив, що окупанти зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються у місті, а також у Верхньокам'янці та продовжують знищувати населені пункти.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Реклама

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай 1 /10

Реклама

Арестович підбив підсумки важких боїв за Лисичанськ

Російські окупанти розповсюджують фейки про "взяття" під контроль центру Лисичанська. Українська сторона заперечує це. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

"Російська сторона в особі відомого тік-токера стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк діб десь 45 тому. На це знадобилося півтора місяці... Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день -два", – заявив він.

Фейки про "захоплення" центру Лисичанська почали розповсюджувати пропагандистські російські ЗМІ, зокрема "РІА Новини". Пропагандисти показали серію відео нібито з Лисичанська.

Крім того, окупанти заявили, що українська армія нібито відступила, висадивши в повітря адміністративні будівлі, зокрема мерію міста. Бойовики додали, що "до кінця дня мають намір звільнити Білогорівку", розташовану поблизу Лисичанська.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. З майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку під постійними обстрілами.

Також Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня" – радянськими танками Т-62.