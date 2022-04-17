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"Он в своем мире" — канцлер Австрии рассказал о переговорах с Путиным

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 22:55
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Российский лидер считает, что выиграет войну против Украины
Путин и Нехаммер провели переговоры/Фото: kremlin.ru, Steffi Loos/Pool via REUTERS, коллаж: "Сегодня"
Путин и Нехаммер провели переговоры/Фото: kremlin.ru, Steffi Loos/Pool via REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидер РФ уверен, что выиграет войну против Украины

Об этом Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в эфире канала NBC.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не может полностью объяснить мотивы Владимира Путина. В то же время отметил, что у российского лидера "собственная военная логика", добавив, что тот "направил мне четкие сигналы о своих опасениях, и что он, казалось, имел полное представление о том, как разворачиваются события".

"Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике. Он считает, что война нужна для гарантий безопасности российской федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Итак, ну он сейчас в своем мире, но я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине", — сказал Негаммер.

Также австрийский политик добавил, что Путин переключился на немецкий во время их личной встречи, чтобы предупредить, что лучше бы война закончилась раньше, чем позже.

Говорить с Путиным нет смысла

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что звонки президенту РФ Владимиру Путину не имеют никакого смысла. По его мнению, российский президент не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и в поисках мира.

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"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ... Пока целью Путина являются не поиски мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну", — считает Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил о его возможной встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Я его (Путина. – Ред.) спросил: "Когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет, время еще не пришло", — рассказал Драги.

По его словам, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.

"Мы попрощались, обязавшись переговорить в течение нескольких дней. Но потом пришел ужас Бучи. Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ними говорить бесполезно, ты просто теряешь время. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые они делают", — резюмировал Драги.

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