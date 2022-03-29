Від снарядів захисту нема. Мер звільненого Ірпеня пояснив мешканцям, чому бути у місті все ще небезпечно

За словами міського голови, Ірпінь маленьке місто, але дуже сильно упиралося, і тому його вдалося звільнити на всі 100 відсотків

Мер Ірпеня розповів, чому не варто поки що повертатися до міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер звільненого Ірпіня Олександр Маркушин заявив, що до міста поки що повертатися не варто. За його словами, перебувати там поки що небезпечно і зараз проводиться повна зачистка від російських окупантів.

Про це Маркушин розповів журналістам каналу Україна 24 в ефірі проєкту FREEDOM.

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Деталі

За словами міського голови, Ірпінь не захопили російсько-фашистські окупанти. Ірпінь маленьке місто, але дуже сильно упиралося, і тому його вдалося звільнити на всі 100 відсотків. Нині у місті проводять зачистку.

"У нас є дрібні очаги, там, де є пара осіб та два варіанти: або здатися в полон, або вони будуть знищені як ворог", – сказав мер.

Маркушин заявив, що він із задоволенням хотів би, щоб люди поверталися в Ірпінь, але на сьогодні у місті небезпечно.

"Те, що місто звільнене, це не означає, що там можна жити безпечно. На сьогодні бомбардують із "Градів", стріляють із артилерії, і намагаються стріляти мінометами. Усіх своїх мешканців прошу поки що не повертатися до міста", – додав мер.

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Обстановка у Київській області

Раніше повідомлялося, що у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів.

Водночас наголошувалося, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмитрівська громади залишаються під обстрілами ворога.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

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