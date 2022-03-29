От снарядов защиты нет. Мэр освобожденного Ирпеня объяснил жителям, почему быть в городе все еще опасно

По словам городского головы, Ирпень маленький город, но очень сильно упирался, и поэтому его удалось освободить на все 100 процентов

Мэр Ирпеня рассказал, почему не стоит пока возвращаться в город. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр освобожденного Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в город пока возвращаться не стоит. По его словам, находиться там пока опасно и сейчас проводится полная зачистка от российских оккупантов.

Об этом Маркушин рассказал журналистам канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.

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По словам городского головы, Ирпень не захватили российско-фашистские оккупанты. Ирпень маленький город, но очень сильно упирался, и поэтому его удалось освободить на все 100 процентов. Сейчас в городе проводят зачистку.

"У нас есть мелкие очаги, там, где есть пару человек и два варианта: или сдаться в плен, или они будут уничтожены как враг", – сказал мэр.

Маркушин заявил, что он с удовольствием хотел бы, чтобы люди возвращались в Ирпень, но на сегодняшний день в городе находится небезопасно.

"То, что город освобожден, это не значит, что там можно жить безопасно. На сегодняшний день бомбят из "Градов", стреляют из артиллерии, и пытаются стрелять минометами. Всех своих жителей прошу пока не возвращаться в город", – добавил мэр.

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Обстановка в Киевской области

Ранее сообщалось, что в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.

В то же время отмечалось, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмитровская громады остаются под обстрелами врага.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

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