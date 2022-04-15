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Пентагон прокоментував ракетні удари по Києву, а РФ просить Бразилію допомогти уникнути санкцій — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 06:15
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У Пентагоні заявили, що українські міста продовжують перебувати під загрозою ракетного обстрілу, а РФ звернулася до Бразилії за допомогою через санкції
Україні й надалі загрожують ракетні удари РФ, а Росія просить у Бразилії допомоги/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україні й надалі загрожують ракетні удари РФ, а Росія просить у Бразилії допомоги/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Пентагоні прокоментували небезпеку ракетних ударів по Києву

Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетного обстрілуросійських окупантів.

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"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву", — зауважив речник Пентагону Джон Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви Кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

У Пентагоні заявили, що українські міста під загрозою ударів з повітря/Фото: колаж: "Сьогодні"

Зеленський обговорив із Макроном військові злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських військових злочинів.

"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!", — повідомив глава держави.

Зеленський та Макрон зідзвонилися/Фото: колаж: "Сьогодні"

РФ просить Бразилію допомогти уникнути санкцій

Росія просить Бразиліюпро підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

Санкції серйозно впливають на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Єврокомісія до літа вирішить, чи буде Україна в ЄС

Україну оцінять за двома основними критеріями членства, після цього буде ухвалено рішення про вступ до ЄС.

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"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", – сказав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Також він зазначив, що експертна комісія має завершити свою оцінку до червня цього року і після цього має бути ухвалено рішення.

Чи буде Україна в ЄС — вирішать влітку/Фото: колаж: "Сьогодні"

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