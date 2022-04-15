Пентагон прокомментировал ракетные удары по Киеву, а РФ просит Бразилию помочь избежать санкций — главные новости за ночь

В Пентагоне заявили, что украинские города продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов, а РФ обратилась к Бразилии за помощью из-за санкций

Украине и дальше угрожают ракетные удары РФ, а Россия просит у Бразилии помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Пентагоне прокомментировали опасность ракетных ударов по Киеву

Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов российских оккупантов.

Реклама

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву", — отметил спикер Пентагона Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

В Пентагоне заявили, что украинские города находятся под угрозой ударов с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"

Зеленский обсудил с Макроном военные преступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили расследование российских военных преступлений.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!", — сообщил глава государства.

Зеленский и Макрон созвонились/Фото: коллаж: "Сегодня"

РФ просит Бразилию помочь избежать санкций

Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Еврокомиссия до лета решит, будет ли Украина в ЕС

Украину оценят по двум основным критериям членства, после этого будет принято решение о вступлении ее в ЕС.

Реклама

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Также он отметил, что экспертная комиссия должна завершить свою оценку к июню этого года и после этого должно быть принято решение.