Пентагон прокомментировал ракетные удары по Киеву, а РФ просит Бразилию помочь избежать санкций — главные новости за ночь

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В Пентагоне прокомментировали опасность ракетных ударов по Киеву
Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов российских оккупантов.
"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву", — отметил спикер Пентагона Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".
Зеленский обсудил с Макроном военные преступления РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили расследование российских военных преступлений.
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"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!", — сообщил глава государства.
РФ просит Бразилию помочь избежать санкций
Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.
Еврокомиссия до лета решит, будет ли Украина в ЕС
Украину оценят по двум основным критериям членства, после этого будет принято решение о вступлении ее в ЕС.
"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Также он отметил, что экспертная комиссия должна завершить свою оценку к июню этого года и после этого должно быть принято решение.