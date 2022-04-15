Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Пентагон прокомментировал ракетные удары по Киеву, а РФ просит Бразилию помочь избежать санкций — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 06:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Пентагоне заявили, что украинские города продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов, а РФ обратилась к Бразилии за помощью из-за санкций
Украине и дальше угрожают ракетные удары РФ, а Россия просит у Бразилии помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украине и дальше угрожают ракетные удары РФ, а Россия просит у Бразилии помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Пентагоне прокомментировали опасность ракетных ударов по Киеву

Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов российских оккупантов.

Реклама

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву", — отметил спикер Пентагона Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

В Пентагоне заявили, что украинские города находятся под угрозой ударов с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"

Зеленский обсудил с Макроном военные преступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили расследование российских военных преступлений.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!", — сообщил глава государства.

Зеленский и Макрон созвонились/Фото: коллаж: "Сегодня"

РФ просит Бразилию помочь избежать санкций

Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Еврокомиссия до лета решит, будет ли Украина в ЕС

Украину оценят по двум основным критериям членства, после этого будет принято решение о вступлении ее в ЕС.

Реклама

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Также он отметил, что экспертная комиссия должна завершить свою оценку к июню этого года и после этого должно быть принято решение.

Будет ли Украина в ЕС — решат летом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39957.11

Binance Coin (BNB)

414.45

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

108.04

Theta (THETA)

3.05

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.8

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять