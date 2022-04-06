Пєскова прямо запитали, чи збирається Кремль убивати Зеленського

Про замах на президента України українські чиновники та іноземні ЗМІ писали ще з початку війни – у Путіна відповіли, чи є такі плани

Пєсков прокоментував плани РФ вбити Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не має наміру вбити президента України Володимира Зеленського.

Про це Пєсков заявив, відповідаючи на запитання журналіста французького телеканалу LCI.

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"Ні, це не правда", — сказав він.

Спроби вбити Зеленського

Українська влада і навіть сам президент не раз говорили про замахи на керівництво країни. Ще у перші дні війни Зеленський заявив, що влада РФ хоче вбити його.

"За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене як мету номер один. Мою сім'ю — як мету номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", — сказав президент.

Незабаром ФСБ "злила" Україні кадировців, яких послали вбити Зеленського. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що завдяки витоку інформації із ФСБ планам окупантів вдалося завадити.

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"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогодні не мають бажання брати участь у цій кривавій війні і завдяки цьому було знищено ту кадировську елітну групу, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", – заявив Данілов.

4 березня британське видання The Times із посиланням на джерела заявило, що за тиждень Зеленського тричі намагалися вбити. Найманці "Вагнера" ​​стурбовані тим, наскільки точно українці спрогнозували їхні дії. Одне з джерел зазначило, що поінформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною".

22 березня диверсантів упіймали на Закарпатті. Агент ФСБ створив угруповання приблизно з 25 осіб, він шукав диверсантам транспорт та давав озброєння. Угруповання готувалося до замаху на Зеленського та диверсій у містах України.

26 березня радник голови Міноборони Маркіан Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Також відомо, що Кремль направив до Києва згори 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією. Про це із посиланням на свої джерела писало видання The Times.