Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Пєскова прямо запитали, чи збирається Кремль убивати Зеленського

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 13:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про замах на президента України українські чиновники та іноземні ЗМІ писали ще з початку війни – у Путіна відповіли, чи є такі плани
Пєсков прокоментував плани РФ вбити Зеленського
Пєсков прокоментував плани РФ вбити Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не має наміру вбити президента України Володимира Зеленського.

Про це Пєсков заявив, відповідаючи на запитання журналіста французького телеканалу LCI.

Реклама

"Ні, це не правда", — сказав він.

Спроби вбити Зеленського

Українська влада і навіть сам президент не раз говорили про замахи на керівництво країни. Ще у перші дні війни Зеленський заявив, що влада РФ хоче вбити його.

"За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене як мету номер один. Мою сім'ю — як мету номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", — сказав президент.

Незабаром ФСБ "злила" Україні кадировців, яких послали вбити Зеленського. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що завдяки витоку інформації із ФСБ планам окупантів вдалося завадити.

Реклама

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогодні не мають бажання брати участь у цій кривавій війні і завдяки цьому було знищено ту кадировську елітну групу, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", – заявив Данілов.

4 березня британське видання The Times із посиланням на джерела заявило, що за тиждень Зеленського тричі намагалися вбити. Найманці "Вагнера" ​​стурбовані тим, наскільки точно українці спрогнозували їхні дії. Одне з джерел зазначило, що поінформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною".

22 березня диверсантів упіймали на Закарпатті. Агент ФСБ створив угруповання приблизно з 25 осіб, він шукав диверсантам транспорт та давав озброєння. Угруповання готувалося до замаху на Зеленського та диверсій у містах України.

26 березня радник голови Міноборони Маркіан Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Реклама

Також відомо, що Кремль направив до Києва згори 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією. Про це із посиланням на свої джерела писало видання The Times.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

45040.22

Binance Coin (BNB)

436.66

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

119.93

Theta (THETA)

3.62

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.08

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Челсі

Сьогодні

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

Сьогодні

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти