Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Пескова прямо спросили, собирается ли Кремль убивать Зеленского

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 13:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О покушении на президента Украины украинские чиновники и иностранные СМИ писали еще с начала войны – у Путина ответили, есть ли такие планы
Песков прокомментировал планы РФ убить Зеленского
Песков прокомментировал планы РФ убить Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не намерены убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос журналиста французского телеканала LCI.

Реклама

"Нет, это неправда", — сказал он.

Попытки убить Зеленского

Украинские власти и даже сам президент не раз говорили о покушениях на руководство страны. Еще в первые дни войны Зеленский заявил, что власти РФ хотят убить его.

"По имеющейся у нас информации, враг назначил меня, как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Вскоре ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которых послали убить Зеленского. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что благодаря утечке информации из ФСБ планам оккупантов удалось помешать.

Реклама

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – заявил Данилов.

4 марта британское издание The Times со ссылкой на источники заявило, что за неделю Зеленского трижды пытались убить. Наемники "Вагнера" ​обеспокоены тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия. Один из источников отметил, что информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой".

22 марта диверсантов поймали на Закарпатье. Агент ФСБ создал группировку приблизительно из 25 человек, он искал диверсантам транспорт и давал вооружение. Группировка готовилась к покушению на Зеленского и диверсиям в городах Украины.

26 марта советник главы Минобороны Маркиан Лубкивский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" планировали покушение на Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Реклама

Также известно, что Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники писала The Times.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45040.22

Binance Coin (BNB)

436.66

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

119.93

Theta (THETA)

3.62

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.08

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Челси

Сегодня

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Сегодня

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять