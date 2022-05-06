Почти 25 тысяч. В Генштабе назвали потери российских оккупантов

ВСУ уничтожили уже 1110 танков и почти две тысячи единиц автоморбильной техники

ВСУ продолжают наносить потери противнику / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая.

Личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано

Танков ‒ 1110 (+8) единиц,

Боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц,

Артиллерийских систем – 502 (+3) единицы,

РСЗО – 171 (+2) единица,

Средства ПВО- 83 (+0) единицы,

Самолетов – 199 (+3) единиц,

Вертолетов – 155 (+0) единиц,

Автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц,

Корабли /катера – 11 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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В Генштабе отметили, что точные данные еще уточняются.

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