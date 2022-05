ЗСУ можуть відбити окуповану частину Харківщини – американські аналітики

Українські війська переходять до контрнаступних дій навколо Харкова та Ізюму

Українські війська можуть визволити окуповані населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники можуть звільнити територію Харківської області. Водночас російські окупанти найближчими днями захоплять завод "Азовсталь" у Маріуполі. Тобто ворог візьме під контроль місто.

Про це заявили аналітики американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War).

Реклама

Аналітики вважають, що контрнаступ ЗСУ біля Харкова може підірвати російські сили на північний схід від Харкова і змусить окупантів або посилити свої позиції, або втратити їх.

5 травня головнокомандувач України Валерій Залужний заявив, що українські війська переходять до контрнаступних дій навколо Харкова та Ізюму. Аналітики зазначили, що це перша пряма заява українських військових про перехід до наступальних дій.

"Російські сили досягли незначного прогресу в продовженні атак на сході України, і українські сили, можливо, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області", – кажуть експерти.

За словами аналітиків, російські окупанти продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської, Донецької та Луганської областей.

Реклама

"Українські чиновники та військові підтвердили, що російські війська прорвали сам об’єкт "Азовсталь", і підтвердили, що українські сили втрачають позиції. Російські війська, ймовірно, захоплять об'єкт найближчими днями", – наголосили в Інституті досліджень війни.

Експерти додали, що українські наступальні операції навколо Харкова націлені на те, щоб витіснити російські війська з артилерійського діапазону Харкова. За словами аналітиків, РФ зосередила основні зусилля на сході України. Основна мета російських окупантів – оточення українських військ у "котлі" між трасою Ізюм – Слов'янськ та лінією фронту Кремінна – Рубіжне – Попасна у Луганській області, щоб захопити Донецьку та Луганську області повністю.

Крім того, російські війська хочуть завершити захоплення Маріуполя, зберегти тиск на Харків та утримати окуповані території на південній осі.

Реклама

ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Він зазначив, що українські захисники продовжують успішно вести бої на території області.

"Тож маємо гарні новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Руська Лозова", – йдеться у повідомленні.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.

Раніше ми писали: