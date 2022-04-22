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Майже половина Попасної під контролем окупантів вони насильно вивозять людей – Денисова

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 16:50
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Зараз у місті ще залишається понад 2,5 тисячі жителів, які ховаються в бомбосховищах
Денісова розповіла про дії військових РФ / Колаж "Сьогодні"
Денісова розповіла про дії військових РФ / Колаж "Сьогодні"

Понад 100 жителів Попасної Луганської областіпомерли через російських військових. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме через це евакуація мирних жителів дуже утруднена.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Зараз у місті ще залишається понад 2,5 тисячі жителів, які ховаються в бомбосховищах. До війни у населеному пункті проживало понад 20 тисяч людей.

"Рашисти контролюють майже половину міста, тому евакуація мирних жителів дуже утруднена, як і доставка гуманітарних вантажів. З окупованої частини Попасної росіяни депортують людей до Первомайська", – йдеться у повідомленні.

Також у містечку не залишилося вцілілих будинків, а медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі.

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"Ворог планомірно знищує українські міста на своєму шляху, скоюючи військові злочини, а також злочини проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушуючи вимоги Женевської конвенції 1949 року" , – додала Людмила Денісова.

Ситуація у Луганській області

  • З початку повномасштабної війни Росії та України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб зберегти якомога більше людей, проте росіянам байдуже мирне населення.
  • Полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасіі одночасно готуватиме атаку на Київ.
  • 8 квітня російські окупанти випустили дві ракети залізничним вокзалом у Краматорську, де на той момент жителі міста чекали на свої поїзди для евакуації.Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 людей загинули і понад 100 поранених.
  • Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70%. У місті досі залишається близько 20 тисяч людей.
  • Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили у місті основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.
  • Війська РФ обстрілюють практично всі райони, порівнюють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та об'єкти критичної інфраструктури.

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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