Путін піде далі і повторить атаку на Київ – полковник СБУ Притула

Господар Кремля може перекинути свої сили на Донбас, щоб послабити Україну, і в цей же час знову готуватиме атаку на Київ

Військовий експерт Михайло Притула розкрив плани Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не залишить ідею захопити Київ, для цього він, можливо, використає два варіанти. Про це розповів полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула ведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову та Вікторії Логуновій в ефірі проекту FREEДOM.

"Путін збере всі сили і послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі і одночасно готуватиме атаку на Київ. Це зрозуміла і очевидна логіка. Як один з варіантів його дій – це буде початок конфлікту в Придністров'ї. Тут він може піти захоплювати чи одразу Молдову" , тому, що це буде дуже легка ціль, чи він пустить Придністров'я в атаку на Україну", – вважає експерт.

За його словами, легшим варіантом для нього буде "звільнення" Молдови з боку Придністров'я, українським військовим у цій ситуації доведеться стягувати сили в ту зону.

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"Для нас це обернеться тим, що нам потрібно буде тягнути ще величезну кількість сил на цю зону. У той час, коли він розтягне наші сили, він збере угруповання на півночі від Києва і ще раз спробує захопити столицю. Після чого він вчергове отримає серйозну військову поразку, після цього буде зламано "путінський режим", – сказав Притула.

План Путіна

РФ вже змінила свою військову стратегію і вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор має намір до 9 травня, коли росіяни святкують День перемоги. Президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати успіхи в Україні.

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни.

Напад на Київ

Британська газета The Guardian публікує дані розвідки MI6, згідно з якими найближчими днями у передмістях Києва, швидше за все, розгорнуться нові запеклі бої – відведення військ з цього напрямки було просто маневром.