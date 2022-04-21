Битва за Донбас: на Луганщині ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів і чимало бронетехніки

Окупанти втратили ЗРК, танк і 10 одиниць бронетехніки / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області російські окупанти намагаються закріпитися в Рубіжному і штурмують Попасну. Бійці ЗСУ відбили дев'ять атак противника.

Про це повідомила у Facebook Луганська обласна державна адміністрація.

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"На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.

В Луганській ОДА також зазначили, що ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня

Генеральний штаб Збройних Сил України відзвітував про те, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:

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