Під Кривим Рогом окупанти обстріляли житлові будинки

Від обстрілів постраждала низка населених пунктів Криворізького району, зазначив Олександр Вілкул

Олександр Вілкул розповів про наслідки обстрілів Криворізького району / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в ніч проти 19 квітня обстріляли низку населених пунктів під Кривим Рогом, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомив у Facebook голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін. Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", – написав Вілкул.

Окупанти обстрілюють Дніпропетровську область касетними боєприпасами

17 квітня збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл населеного пункту Мар'янське системою залпового вогню "Торнадо-С" із забороненими касетними бойовими зарядами.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкодження отримали домоволодіння, житлові будинки та автомобілі мешканців села.

Якісь військові об'єкти на даній території відсутні.

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Вранці 18 квітня російські військові вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Понад половину ракет збили українські сили ППО.

Згодом стало відомо про двох постраждалих.