Подоляк дав прогноз щодо термінів війни та назвав велику проблему окупантів

Радник глави ОПУ відкидає варіант замороження бойових дій

Михайло Подоляк розповів, скільки триватиме війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойові дії в Україні не зупиняться щонайменше до осені-зими, оскільки жодна зі сторін не може здобути перемогу, яка б її задовольнила. Крім того, окупанти відчули, що населення захоплених територій їх не підтримує.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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На запитання, чи вірить він у перспективу затяжної війни, Подоляк відповів:

"До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини".

За його словами, Росія могла б зупинитися, але вона сама відчуває, що в Херсонській і Запорізькій областях немає підтримки місцевого населення.

"Рускій мір" у своїй реальності нікого не приваблює. Наразі він зайшов на південь України абсолютно без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці, без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води і в принципі без комфорту. Усе, що вони пропонують херсонцям і запорожцям, – це мінімальний набір послуг, життя у ватниках і валянках, балалайка та горілка і ще мітинги біля споруджуваних пам'ятників Леніну", – сказав радник глави ОПУ.

Як зазначив Подоляк, за три місяці війни Росія "навіть не викристалізувала бодай якоїсь концепції того, з чим прийшла на тимчасово окуповані території сходу і півдня".

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"Війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "рускому мірі" жити", – пояснив він.

На запитання, чи підтримують військові рішення відкинути всі варіанти замороження війни і боротися далі, радник глави ОПУ відповів:

"Безумовно, це консолідоване рішення і відповідальність. Верховний головнокомандувач у щоденному форматі спілкується з військовими щодо оперативної тактичної обстановки. Військово-політичне керівництво добре розуміє, куди Україна має дійти. Ми чудово усвідомлюємо всі ризики і замороженої війни, і завершеної не за сценарієм України".

Подоляк злякав прогнозом, що буде у разі перемоги РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у разі перемоги РФ розпочнеться Третя світова війна. За його словами, росіяни захочуть довести, що вони справді "друга армія світу".