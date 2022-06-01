Подоляк дав прогноз щодо термінів війни та назвав велику проблему окупантів

Бойові дії в Україні не зупиняться щонайменше до осені-зими, оскільки жодна зі сторін не може здобути перемогу, яка б її задовольнила. Крім того, окупанти відчули, що населення захоплених територій їх не підтримує.
Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
На запитання, чи вірить він у перспективу затяжної війни, Подоляк відповів:
"До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини".
За його словами, Росія могла б зупинитися, але вона сама відчуває, що в Херсонській і Запорізькій областях немає підтримки місцевого населення.
"Рускій мір" у своїй реальності нікого не приваблює. Наразі він зайшов на південь України абсолютно без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці, без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води і в принципі без комфорту. Усе, що вони пропонують херсонцям і запорожцям, – це мінімальний набір послуг, життя у ватниках і валянках, балалайка та горілка і ще мітинги біля споруджуваних пам'ятників Леніну", – сказав радник глави ОПУ.
Як зазначив Подоляк, за три місяці війни Росія "навіть не викристалізувала бодай якоїсь концепції того, з чим прийшла на тимчасово окуповані території сходу і півдня".
"Війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "рускому мірі" жити", – пояснив він.
На запитання, чи підтримують військові рішення відкинути всі варіанти замороження війни і боротися далі, радник глави ОПУ відповів:
"Безумовно, це консолідоване рішення і відповідальність. Верховний головнокомандувач у щоденному форматі спілкується з військовими щодо оперативної тактичної обстановки. Військово-політичне керівництво добре розуміє, куди Україна має дійти. Ми чудово усвідомлюємо всі ризики і замороженої війни, і завершеної не за сценарієм України".
Подоляк злякав прогнозом, що буде у разі перемоги РФ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у разі перемоги РФ розпочнеться Третя світова війна. За його словами, росіяни захочуть довести, що вони справді "друга армія світу".
"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Ставатимуть дедалі більшими і масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія нас ненавидітиме набагато більше. Тому що ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі. І вони захочуть помститися нам", – заявив радник голови ОП.
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