Верещук звернулася до мешканців окупованих територій: війна буде довшою, ніж очікували

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції дала українцям дві важливі поради

Ірина Верещук закликала українців не залишатися в окупації і не брати російські паспорти / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, які внаслідок вторгнення Росії опинились в окупованих регіонах, треба переїжджати на підконтрольні території і не погоджуватись на отримання паспортів РФ.

Про це написала в своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Реклама

"Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли", – наголосила вона.

Як зазначила Верещук, "після 24 лютого життя всіх українців змінилося", а перед тими, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях постають два основні питання:

Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?

Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?

Віцепрем'єр, "не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання", порадила українцям наступне:

Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.

Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.

"Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!" – підсумувала вона.

Реклама

На окупованих територіях шоковані свавіллям РФ

В окупованих районах Запорізької області активізується партизанський рух, місцеві жителі обурені діями російських військових.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта та місцевої мешканки, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Жінка скаржиться на свавілля з боку росіян:

Реклама