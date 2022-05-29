Верещук звернулася до мешканців окупованих територій: війна буде довшою, ніж очікували

Українцям, які внаслідок вторгнення Росії опинились в окупованих регіонах, треба переїжджати на підконтрольні території і не погоджуватись на отримання паспортів РФ.
Про це написала в своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли", – наголосила вона.
Як зазначила Верещук, "після 24 лютого життя всіх українців змінилося", а перед тими, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях постають два основні питання:
- Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?
- Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?
Віцепрем'єр, "не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання", порадила українцям наступне:
- Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.
- Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.
"Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!" – підсумувала вона.
На окупованих територіях шоковані свавіллям РФ
В окупованих районах Запорізької області активізується партизанський рух, місцеві жителі обурені діями російських військових.
Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта та місцевої мешканки, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Жінка скаржиться на свавілля з боку росіян:
"Зараз зателефонували з Кирилівки, у моєї подруги на базі відпочинку 20 із чимось БТРів зайшли і відбирають. У неї там база на два поверхи на двох сотках. А чого по-хорошому не можна сказати? Сказали б – люди, нам потрібна така- то допомога, а не прийти і нахабно забирати? Народ зараз знаєш як окрисився? Зараз знову в Кирилівці партизани піднімаються, це найстрашніше… Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. жити нема на що, вони хотіли поторгувати, поки є можливість... Це як пояснити?"
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"