Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
День Києва 2022 День Києва 2022 🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Верещук звернулася до мешканців окупованих територій: війна буде довшою, ніж очікували

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 22:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції дала українцям дві важливі поради
Ірина Верещук закликала українців не залишатися в окупації і не брати російські паспорти
Ірина Верещук закликала українців не залишатися в окупації і не брати російські паспорти / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, які внаслідок вторгнення Росії опинились в окупованих регіонах, треба переїжджати на підконтрольні території і не погоджуватись на отримання паспортів РФ.

Про це написала в своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Реклама

"Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли", – наголосила вона.

Як зазначила Верещук, "після 24 лютого життя всіх українців змінилося", а перед тими, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях постають два основні питання:

  • Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?
  • Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?

Віцепрем'єр, "не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання", порадила українцям наступне:

  • Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.
  • Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.

"Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!" – підсумувала вона.

Реклама

На окупованих територіях шоковані свавіллям РФ

В окупованих районах Запорізької області активізується партизанський рух, місцеві жителі обурені діями російських військових.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта та місцевої мешканки, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Жінка скаржиться на свавілля з боку росіян:

Реклама

"Зараз зателефонували з Кирилівки, у моєї подруги на базі відпочинку 20 із чимось БТРів зайшли і відбирають. У неї там база на два поверхи на двох сотках. А чого по-хорошому не можна сказати? Сказали б – люди, нам потрібна така- то допомога, а не прийти і нахабно забирати? Народ зараз знаєш як окрисився? Зараз знову в Кирилівці партизани піднімаються, це найстрашніше… Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. жити нема на що, вони хотіли поторгувати, поки є можливість... Це як пояснити?"

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 травня
1
Особовий склад 30150
Особовий склад
2
Літаки 207
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артилерія 631
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 203
РСЗВ
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2240
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Старший солдат Ігор Гроза – військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, учасник АТО. З самого початку війни добровольцем став на захист Чернігова. Його підрозділ одним із перших вступив у бій. Ризикуючи життям, кинувся на БМП евакуювати побратимів. Загинув під обстрілом. За відвагу нагороджено орденом "За мужність". Посмертно.

Історія героя
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29148.64

Binance Coin (BNB)

302.51

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.95

Theta (THETA)

1.14

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти