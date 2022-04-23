Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Подоляк про деблокацію Маріуполя: Обговорюються всі способи

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 04:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постійно йдуть консультації з російською стороною щодо того, щоб зробити гуманітарний коридор, сказав радник керівника Офісу президента
Усі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються, вважає Михайло Подоляк. Колаж "Сьогодні"
Усі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються, вважає Михайло Подоляк. Колаж "Сьогодні"

Маріуполь – це юридично та фактично серце України. Там на сьогоднішній день є достатня кількість мирних жителів та наших військових, яких ми хочемо забрати, бо місто Маріуполь на 95% вже стерте з лиця землі. Він буде дозачищений, дознищений і таке інше.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Сьогодні".

Реклама

Деталі

"Є кілька сценаріїв. Президент Володимир Зеленський озвучував те, що ми готові і до військової деблокади Маріуполя – для нас це важливо, щоб забрати людей. Президент сказав також про те, що якщо буде умисне вбивство на "Азовсталі" наших захисників, тобто коли Російська Федерація таки у прямому ефірі спробує вбити всіх, скинути на них сотні авіаційних бомб, то це блискавично зупинить переговорний процес, зокрема у його політичній складовій", – вважає Подоляк.

За його словами, постійно йдуть консультації з російською стороною щодо того, щоб зробити гуманітарний коридор в Україну та забрати хлопців у повному обсязі без жодних умов.

"Є треті країни, зокрема Туреччина, яка готова брати участь у тому, щоб через Азовське море вивести всіх, хто сьогодні є на "Азовсталі". Була пропозиція наших військових, які перебувають на "Азовсталі", щоб ми там провели спеціальний раунд переговорів та під наші домовленості ми забрали хлопців. Я готовий приїхати туди разом з Давидом Арахамією, ми чекаємо відповіді від російської сторони – чи готові вони приїхати туди? Ми разом забрали б хлопців і вивезли б їх з Маріуполя", – підкреслив Подоляк.

Тобто, всі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються.

"Ми інтенсивно цим займаємося. Тому що для нас усі ці хлопці – це просто неймовірні герої, яких потрібно для України зберегти обов'язково. І ми це робитимемо у будь-якому випадку, тому що Маріуполь – це символ сьогоднішньої України, символ України, яка буде до кінця боротися за свою свободу.І ці п'ять з половиною тижнів, які вони піддавалися інтенсивній атаці з боку російських військ, що перевищують їх десятикратно в силах і в техніці, довели, що Україна саме та і завжди боротиметься.І ми розуміємо, що символічно для Російської Федерації знищити цих захисників. Для нас це неприйнятно у жодній формі", – сказав він.

Обстановка у Маріуполі

  • З аналогічним проханням про допомогу в евакуації до цивілізованого світу звернувся до журналістів американського телеканалу CNN командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волинський (Волина).
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на полонених росіян.
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39595.55

Binance Coin (BNB)

406.44

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.49

Theta (THETA)

3.09

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти