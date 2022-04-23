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Подоляк о деблокации Мариуполя: Обсуждаются все способы

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23 апреля, 04:49
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Постоянно идут консультации с российской стороной о том, чтобы сделать гуманитарный коридор, сказал советник руководителя Офиса президента
Все способы деблокады Мариуполя сегодня обсуждаются, считает Михаил Подоляк. Коллаж "Сегодня"
Все способы деблокады Мариуполя сегодня обсуждаются, считает Михаил Подоляк. Коллаж "Сегодня"

Мариуполь – это юридически и фактически сердце Украины. Там на сегодняшний день есть достаточное количество мирных жителей и наших военных, которых мы хотим забрать, потому что город Мариуполь на 95% уже стерт с лица земли. Он будет дозачищен, доуничтожен и так далее.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Настоящему времени".

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"Есть несколько сценариев. Президент Владимир Зеленский озвучивал то, что мы готовы и к военной деблокаде Мариуполя – для нас это важно, – чтобы забрать людей. Президент сказал также о том, что если будет преднамеренное убийство на "Азовстали" наших защитников, то есть когда Российская Федерация все-таки в прямом эфире попытается убить всех, сбросить на них сотни авиационных бомб, то это молниеносно остановит переговорный процесс, в частности в его политической составляющей", – считает Подоляк.

По его словам, постоянно идут консультации с российской стороной о том, чтобы сделать гуманитарный коридор в Украину и забрать ребят в полном объеме безо всяких условий.

"Есть третьи страны, в частности Турция, которая готова участвовать в том, чтобы через Азовское море вывести всех, кто сегодня есть на "Азовстали". Было предложение наших военных, которые находятся на "Азовстали", чтобы мы там провели специальный раунд переговоров и под наши договоренности мы забрали ребят. Я готов приехать туда вместе с Давидом Арахамией, мы ждем ответа от российской стороны – готовы ли они приехать туда? Мы вместе бы забрали ребят и вывезли бы их из Мариуполя", – подчеркнул Подоляк.

То есть все способы деблокады Мариуполя сегодня обсуждаются.

"Мы интенсивно этим занимаемся. Потому что для нас все эти ребята – это просто невероятные герои, которых нужно для Украины сохранить обязательно. И мы это будем делать в любом случае, потому что Мариуполь – это символ сегодняшней Украины, символ Украины, которая будет до конца бороться за свою свободу. И эти пять с половиной недель, которые они подвергались интенсивной атаке со стороны российских войск, превышающих их десятикратно в силах и в технике, доказали, что Украина именно та и будет всегда сражаться. И мы понимаем, что символично для Российской Федерации уничтожить этих защитников. Для нас это неприемлемо ни в какой форме", – сказал он.

Обстановка в Мариуполе

  • С аналогичной просьбой о помощи в эвакуации к цивилизованному миру обратился к журналистам американского телеканала CNN командир 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волынский (Волына).
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на пленных россиян.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

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Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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