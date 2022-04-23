Подоляк о деблокации Мариуполя: Обсуждаются все способы

Постоянно идут консультации с российской стороной о том, чтобы сделать гуманитарный коридор, сказал советник руководителя Офиса президента

Все способы деблокады Мариуполя сегодня обсуждаются, считает Михаил Подоляк. Коллаж "Сегодня"

Мариуполь – это юридически и фактически сердце Украины. Там на сегодняшний день есть достаточное количество мирных жителей и наших военных, которых мы хотим забрать, потому что город Мариуполь на 95% уже стерт с лица земли. Он будет дозачищен, доуничтожен и так далее.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Настоящему времени".

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"Есть несколько сценариев. Президент Владимир Зеленский озвучивал то, что мы готовы и к военной деблокаде Мариуполя – для нас это важно, – чтобы забрать людей. Президент сказал также о том, что если будет преднамеренное убийство на "Азовстали" наших защитников, то есть когда Российская Федерация все-таки в прямом эфире попытается убить всех, сбросить на них сотни авиационных бомб, то это молниеносно остановит переговорный процесс, в частности в его политической составляющей", – считает Подоляк.

По его словам, постоянно идут консультации с российской стороной о том, чтобы сделать гуманитарный коридор в Украину и забрать ребят в полном объеме безо всяких условий.

"Есть третьи страны, в частности Турция, которая готова участвовать в том, чтобы через Азовское море вывести всех, кто сегодня есть на "Азовстали". Было предложение наших военных, которые находятся на "Азовстали", чтобы мы там провели специальный раунд переговоров и под наши договоренности мы забрали ребят. Я готов приехать туда вместе с Давидом Арахамией, мы ждем ответа от российской стороны – готовы ли они приехать туда? Мы вместе бы забрали ребят и вывезли бы их из Мариуполя", – подчеркнул Подоляк.

То есть все способы деблокады Мариуполя сегодня обсуждаются.

"Мы интенсивно этим занимаемся. Потому что для нас все эти ребята – это просто невероятные герои, которых нужно для Украины сохранить обязательно. И мы это будем делать в любом случае, потому что Мариуполь – это символ сегодняшней Украины, символ Украины, которая будет до конца бороться за свою свободу. И эти пять с половиной недель, которые они подвергались интенсивной атаке со стороны российских войск, превышающих их десятикратно в силах и в технике, доказали, что Украина именно та и будет всегда сражаться. И мы понимаем, что символично для Российской Федерации уничтожить этих защитников. Для нас это неприемлемо ни в какой форме", – сказал он.

Обстановка в Мариуполе