Подоляк про делегатів РФ на переговорах: Повільно думають, слабко аналізують

Переговори України з Росією йдуть дуже важко через нерозуміння російської сторони

Михайло Подоляк розповів про особливості переговорів з Росією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що РФ вкрай неінтелектуальна політична і військова еліта.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю телеведучому Тиграну Мартиросяну на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

За його словами, російські делегати справді багато чого не розуміють.

"Вони дійсно жили в інформаційному міхурі і продовжують у ньому жити. І проблема РФ, що у них вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта. Це люди, які досить повільно думають, дуже слабко аналізують, взагалі практично не розуміють, чим живе сучасний світ. І ця еліта поводиться звично для росіян, але незвично для сучасного гуманістичного світу", – сказав Подоляк.

Він також додав, що після подій у Бучі, коли окупанти розстрілювали мирних громадян, переговори відбуваються на дуже емоційному рівні.

Реклама

Зеленський доручив використати всі способи для припинення війни

Подоляк зазначив, що переговори продовжуються на тлі того, що РФ знаходиться на нашій території та жорстоко атакує наші міста.

"І на цьому тлі ми ведемо переговори, що в принципі згідно з Віденськими конвенціями безглуздо, тому що у тебе у скронях стоїть пістолет. І вона вимагає виконання якихось умов. І це неправильно", – сказав радник голови ОП.

Водночас Подоляк пояснив, для чого потрібні ці переговори.

"Президент (Володимир Зеленський – ред.) дуже чітко підкреслив, що мають бути використані для припинення війни на користь України та з найменшими втратами серед мирного населення всі інструменти. Це військові інструменти, наші ЗСУ. Це дипломатичні інструменти – робота з іноземними партнерами, які мають чинити тиск на економічний та фінансовий стан РФ. Третій напрямок – це переговори, ми повинні в рамках переговорного процесу показати свої позиції, куди ми точно не підемо, щоб РФ розуміла, що для нас ці позиції є непорушними – все, що стосується територіальної цілісності. та суверенітету України", – зазначив Подоляк.

Раніше ми писали: